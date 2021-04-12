أخبار التوك شو | كامل الوزير يعلن مواعيد عمل المترو في رمضان..ل ا يحدث إلا فى بلاد الواك واك.. الزمالك يفتح النار على اتحاد الكرة.. حقيقة بيع مجمع التحرير

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الشائكة والتي ترتبط بالمواطنين ارتباطا وثيقا نعرض لكم ابرزها :

كامل الوزير يعلن مواعيد عمل المترو في رمضان

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، مواعيد عمل خطوط المترو خلال شهر رمضان.

عمرو أديب يعلن توقف برنامجه لخوض تجربة جديدة في رمضان

أعلن الإعلامي عمرو أديب، توقف برنامجه "الحكاية"، خلال شهر رمضان المبارك، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مؤكدا أنه سيتوجه لمكان آخر لتقديم البرنامج خلال شهر رمضان فقط.

صندوق مصر السيادي يوضح حقيقة بيع مجمع التحرير ..فيديو

قال ايمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي ، إن طرح مجمع التحرير للتطوير بعد 70 سنة في الخدمة جاء بهدف الشراكة وليس بهدف البيع ونريد توفير عائد مستدام من مجمع التحرير بعد تطويره .

لا يحدث إلا فى بلاد الواك واك.. الزمالك يفتح النار على اتحاد الكرة.. فيديو

فتح عمرو الدردير المتحدث باسم نادي الزمالك، النار على اتحاد الكرة اليوم، بسبب تغييره اللائحة الأساسية لبطولة دورى الشباب.

وزير الخارجية : نتحرك مع السودان لإعلام المجتمع الدولي بتعنت إثيوبيا فى مفاوضات السد

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن هناك تحركا ثنائيا من مصر والسودان لإحاطة المجتمع الدولي علما بما وصلت إليه المفاوضات في سد النهضة، لكشف مدى التعنت الإثيوبي في التفاوضات، حتى يكون الموقف المصري والسوداني معلوما لدول العالم.



مصر تحذر إثيوبيا من أي تحرك غير مسئول

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن المفاوضات مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة مستمره منذ 10 سنوات، ولابد من الوصول لحل عادل لتحقيق مصالح الجميع ومن أجل استقرار المنطقة.



أحمد موسي يشيد بـ بيان النيابة العامة الكاشف لأسباب حادث قطاري سوهاج

أشاد الإعلامي أحمد موسي، بمجهودات النيابة العامة في كشف أسباب حادث تصادم قطاري سوهاج.



استشاري نفسي: محمد رمضان حنيّن وحافظ للقرآن ونموذج للشباب



علق الدكتور وليد هندي، استشاري الصحية النفسية، على إثارة الفنان محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي بإلقاء بعض الدولارات في المياه.



أخر تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي وخالد النبوى..فيديو

كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا اخر التطورات الصحية للأعلامي وائل الإبراشي والفنان خالد النبوى.



رئيس الوزراء يشهد فقرة مسرحية بعنوان الفتى الذي أنقذ مصر خلال احتفالية يوم اليتيم

قدم فريق أبطال المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" عرض مسرحي خلال احتفالية وزارة الشباب والرياضة بيوم اليتيم واسم العرض المسرحي “ الفتي الذى انقذ مصر”.