محمد رمضان: مشهد قتل الحصان في مسلسل موسى تمثيلي وليس حقيقيا

علق الفنان محمد رمضان، على المشهد الذي أغضب جمهوره وهو قتل الحصان، قائلاً: "ده مش حقيقي طبعاً هو فقط مشهد تمثيلي، ده أنا صورت بالحصان ده حلقات بعدها كتير".

وأضاف "رمضان" خلال لقائه مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الجمهور يوجه له العديد من الأسئلة بشأن المسلسل، وأهمها: "صورتوا كم حلقة؟"، موضحاً أنه لا يصور بترتيب الأحداث، قائلاً :"ممكن أول يوم تصوير أكون بصور آخر مشهد في المسلسل".

وأشار الفنان، إلى أن الممثل الناجح هو الذي يظهر بأدوار مختلفة، معقباً: "بتحس إنه في كل دور شخصيته مختلفة وبني آدم تاني خالص".

وتابع أن اسمه في المسلسل هو "موسى"، وأنه يقدم خلال حلقات المسلسل شخصية جديدة بدور جديد لم يقدمه من قبل، مشيراً إلى أن من التعليقات السلبية التي يراها هي: "محمد رمضان مبيغيرش وكل أدواره زي بعض"، قائلاً: "عملت إعلان يضم شخصياتي السبعة حتى يتأكد الجمهور من اختلاف الشخصية وعدم تكرار العمل".