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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين البحوث الإسلامية يهنئ الأمة الإسلامية بشهر رمضان المبارك

الأمين العام لمجمع
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

هنأ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، الأمة الإسلامية والشعب المصري العظيم، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، سائلًا المولى -عز وجل- أن يمنّ الله علينا برفع الغمة عن البلاد والعباد.


وقال الأمين العام: “إننا ومع قدوم هذا الشهر الكريم في حاجة إلى العودة واللجوء إلى الله تعالى خصوصًا في هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع، مطالبًا الجميع بالعودة إلى النفس لتدبر أحوالها والنظر في أمورها؛ لأننا في أمس الحاجة إلى الوقفة مع النفس التي تدفع إلى تعديل السلوك وتقويم المجتمع وإصلاح الذات وأن يكون الفرد نافعًا لنفسه ولمجتمعه”.

وأكد عياد، أن هذا الشهر الكريم يُعد فرصة عظيمة لإعادة منظومة القيم الأخلاقية والسلوكية فيما بيننا بما يحقق كل معاني السلم المجتمعي والتكافل الإنساني من  خلال الإحساس بالآخرين والتخفيف عن آلامهم ومعايشة همومهم، وإدخال السكينة والسرور عليهم.

مجمع البحوث الاسلامية رمضان الشعب المصري

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