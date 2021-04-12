تعرف على أسباب عدم ثبات السيارة بالطريق

يرغب جميع قائدي السيارت في الحصول على قيادة آمنة وخالية من المخاطر، والتي تتشكل أبعادها نحو أعطال المحرك، أو مرور دورة التبريد لأمر ما قد يحدث ضررًا كبيرًا، أو تكون مشكلة خاصة بالإطارات و "عفشة السيارة"، ومن المشكلات الكبيرة والتي يجب أن نقف عندها لأهميتها القصوى هي مشكلات ثبات السيارة.

ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في السطور التالية، أهم الأسباب التي تؤدي إلى عدم ثبات السيارة على الطريق.

1 – ترصيص الاطارات

تعتبر هذه النقطة واحدة من اهم علامات عدم الثبات، و ذلك بسبب عدم وجود القطع المعدنية الخاصة بالترصيص، أو تلفها

وفقدانها لخائصها اللازمة، ولذلك فمن الضروري أن نتبع عوامل الصيانة الدورية ومنها الترصيص.

2 – ظبط زوايا السيارة

من المشكلات التي تؤدي إلى عدم الثبات أيضًا، هي ضبط الزوايا، و لذلك فمن الأفضل أن نتوجه إلى احد المراكز الفنية أو محطات الوقود التي تدعم خدمة ضبط الزوايا، ونضع الـ4 عجلات على جهاز الضبط لحساب الزوايا بطريق صحيحة، للتغلب على مشكلة الثبات و انحراف السيارة أيضًا.

3 – مشكلات الجنوط

في كثير من الأحول تتعرض جنوط السيارة إلى "اعوجاج" أو الشروخ، و هذا يجعلها غير متساوية الابعاد، مما يؤدي إلى مشكلة كبيرة في الثبات.

4 – خلل الإطارات

تتشكل ابعاد هذه النقطة حول عدم تساوي ضغط الهواء داخل الاطارات، مما يتسبب في خلل المنظومة، أو انتهاء عمرها الافتراضي، وظهور علامات التلف عليها، وفي هذه الحالة نشعر بالاحتكاكات الأرضية، وعدم الثبات.

5 – أعطال عجلة القيادة

ربما يكون السبب أيضًا في هذه المشكلة، هي أعطال عجلة القيادة أو "علبة الدركسيون" والتي تؤدي إلى "ميل" واضح ومحلوظ عند السير.