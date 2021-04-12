لقاحاتنا ضعيفة.. تصريح صادم ومثير من مسؤول صيني.. فيديو

اللقاحات الصينية

أفاد مدير المراكز الصينية للسيطرة على الأمراض، جاو فو، بأن اللقاحات الصينية لا تتمتع بمعدلات حماية مرتفعة،مضيفاً أن الحكومة تدرس مزج اللقاحات لتعزيز قوتها،وفقاً لقناة العربية الاخبارية.

ومن جهته قال المتحدث بإسم شركة سينوفاك الصينية ليو بيشينج،إن معدل فعالية اللقاح يتأثر بعوامل عدة،مثل شدة انتشار الوباء وبرامج التطعيم والسلالات الفيروسية المختلفة ومعايير تقييم حالة متلق اللقاح، والفئة العمرية للأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وأعلنت شركة سينوفاك أنها تدرس مزج لقاحها بلقاحات أخرى لزيادة الفاعلية، دون تقديم أي معلومات عن اللقاحات التي تنوي مزجها.

واقترحت الشركة زيادة المدة بين جرعتي لقاحها لتعزيز الفعالية.

وتابع بيشينج،أن الشركة لاحظت خلال التجارب السريرية أن معدل الحماية يكون أعلى مع فترات تطعيم أطول.

وأوصت الشركة بإعطاء اللقاحات داخل الصين وخارجها على فترات اطول من ثلاث اسابيع.

وكشفت دراسة برازيلية أن لقاح سينوفاك تصل فعاليته إلى 50.4%،فيما اكدت الصحة العالمية أن اللقاحات الصينية أمنة لكنها طلبت مزيدا من البيانات.

ومن جانبه قال،أليخاندرو كرافيوتو خبير منظمة الصحة العالمية،إن المعلومات التى تشاركها الشركة الصينية تشير إلى أن لديها مستويات من الفعالية تتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية كما هو مطلوب لهذه اللقاحات أى بنسبة نحو 50% .