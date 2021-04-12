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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزي الفرعوني ونمبر وان وزاهي حواس.. رد ناري من محمد رمضان على الجميع

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

تطرق الفنان محمد رمضان، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج “مساء دي إم سي”، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء أمس الأحد، للحديث عن السوشيال ميديا وكيفية التعامل معها.
 

وقال رمضان: "أحب أبقى تريند مع تقديم محتوى مناسب وجيد، وبشتغل في خدمة جمهورية، ولو في شيء عجب جمهوري بكرره تاني، وعملت أغنية في إعلان ونجحت، فقررت عمل أغنية نمبر وان، وفي ناس بتتلكك لي من الجمهوري ومن المتربصين".
 

وأضاف الفنان: "نزلت فيديو صورته في إعلان عن دور فرعوني على السوشيال ميديا في حدث موكب المومياوات الملكية"، متابعا أنه افتخرت بتشبيه عالم الآثار زاهي حواس بالملوك الفرعونية، متعجبا من نقد البعض لهذا الأمر.

 

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