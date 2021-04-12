غبي.. ترامب يوجه السباب ضد زعيم الجمهوريين بالكونجرس

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن هجوم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على زعيم الجمهوريين في الكونجرس ميتش ماكونيل خلال خطاب له.

ونقلت الصحيفة عن شاهد عيان، قوله إن ترامب توجه بالسباب على ماكونيل، أثناء كلمته في مؤتمر مانحي الحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكر شاهد العيان أن ترامب وصف زعيم الجمهوريين بأنه "غبي" وألفاظ خارجة أخرى.

وقال ترامب أيضا في خطابه إنه "محبط" من مايك بنس، الذي تولى منصب نائب الرئيس في إدارته.

وجاءت هذه التصريحات عقب سخط ترامب من بنس وماكونيل بسبب موقفهما من الإجراءات التي اتخذها ترامب في آخر أيامه بالبيت الأبيض.