شاهد.. عبير صبري بصحبة محمد رمضان من كواليس تصوير موسى

نشرت الفنانة عبير صبري، صورتين لها مع الفنان محمد رمضان و المخرج محمد سلامة، من كواليس تصوير مسلسل "موسى"، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام ”.



وعلقت عبير صبري قائلة: “ثقه في الله نجاح واعر.. ملحمة موسى والنجم الكبير محمد رمضان والمخرج محمد سلامه وكل النجوم الكبار في موسى كلها ساعات باذن الله”.

يذكر أن مسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.