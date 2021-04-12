عرض مسلسل اللي مالوش كبير خلال شهر رمضان في هذا التوقيت

يعتبر مسلسل «اللي ملوش كبير» التعاون الثاني بين المؤلف عمرو محمود ياسين والفنانة ياسمين عبدالعزيز والمخرج مصطفى فكري، بعد نجاح مسلسل «ونحب تاني ليه» والذي قدّم في شهر رمضان من العام الماضي.

ويُذاع مسلسل «اللي ملوش كبير» غدًا الاثنين في الثانية عشرة مساءً أولى حلقات مسلسل "اللي_مالوش_كبير" للنجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي .

ويُذاع المسلسل يوميًا على قناة سي بي سي في التاسعة مساء.



وتجسد ياسمين عبدالعزيز خلال مسلسل «اللي مالوش كبير» شخصية غزل، الفتاة القوية التي تنتمي لطبقة شعبية، تدخل في صراعًا مع أحمد العوضي الذي يجسد شخصية سيف الخديوي ومتزوج من الفنانة دينا فؤاد ولا يوجد بينهما أي مشاعر، وفي ظل الاصطدام والصراع بين «سيف» و«غزل» يتعاونان سويًا ويقعان في غرام بعضهما ويضطران لمواجهة عنصر الشر الذي يجسده الفنان خالد الصاوي.



مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عددًا من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمالكها المنتج تامر مرسي، قد طرحت "البرومو" الدعائي لمسلسل "اللى مالوش كبير" الذي من المُقرر عرضه في رمضان.

وظهر أبطاله، وهم يتأهّبون للدخول في مشكلات وأزمات كثيرة داخل العمل في إطار تشويقيّ، وبدا أن خالد الصاوي سيلعب دوراً محورياً مع البطلين.