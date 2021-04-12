أطعمة صحية تحافظ على مناعة الجسم في رمضان

أطعمة عديدة صحية بين السحور والإفطار ستساعد في الحفاظ على رطوبتك ونشاطك طوال اليوم في شهر رمضان إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندي:

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1. البيض

البيض من أطعمه الرئيسية طوال شهر رمضان كريم هناك العديد من الطرق التي يمكن للمرء أن يأكل بها البيض. يمكنك صنع عجة وتناولها مع الخبز البني.

يمكنك أيضًا صنع البيض المخفوق ووضعه على خبز بني مغطى بالفعل بزبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز .

يمكنك تخزين البيض المسلوق لمدة أسبوع ثم مزجه مع السلطة.

2 .دقيق الشوفان

لن يكون للوجبة الغنية بالبروتين فائدة واحدة فقط بل فوائد عديدة. تمنحك الوجبة الغنية بالبروتين طاقة وفيرة.

الشوفان من أطعمه التى تعتبر مصدر فاتح للشهية للبروتينات والكربوهيدرات. يمكنك صنع عصير الشوفان الذي يحتوي على الموز والحليب

يمكنك أيضًا اختيار إضافة المكسرات.

3. الفواكه والخضر

تناول الفواكه والخضروات من أطعمه التي ستساعدك في الحفاظ على رطوبة الجسم من الأمثلة على ذلك البطيخ والفراولة والخوخ والبرتقال والطماطم والخيار والخس والسبانخ والكرفس.

يمكنك صنع سلطة تجمع بين العديد من الفواكه والخضروات مع هذا ، يمكنك الاستمتاع بالفوائد الصحية كلها مرة واحدة

4- بذور الشيا

توفر بذور الشيا 177 مجم من الكالسيوم لكل ملعقة طعام فقط 3 ملاعق كبيرة في اليوم ستمنحك كالسيوم أكثر بكثير من كوب من الحليب ومن السهل إضافة البذور الغنية أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية