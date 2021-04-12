مدير بعثة المدينة الأثرية الجديدة بالأقصر: لم نكن نتوقع اكتشافها

قال الدكتور عفيفى رحيم مدير البعثة الأثرية المكتشفة للمدينة الأثرية الجديدة بالأقصر، إنه لم يكن أحد يتوقع اكتشافها.



وتابع “رحيم”، خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، كانت البعثة تحاول اكتشاف المعبد الجنزى للملك توت عنخ آمون.



وتابع: بدأنا العمل والحفر، وخلال 7 اشهر بدأت تبرز المدينة وتبين أنها مدينة صناعية وإدارية، لخدمة منطقة معابد الدولة الحديثة آنذاك.



وتابع: لا يمكن تحديد مساحة المدينة، لافتا إلى أن الموقع الذي تعمل به البعثة مساحته 15 فدانا، جارى العمل فى جزء بسيط منها.



https://www.facebook.com/watch/?v=4195624250482431