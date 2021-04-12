بعد 100 عام من إخفائها.. عرض شهادة ميلاد الأمير فيليب باسمه الحقيقي

تم الكشف عن شهادة ميلاد الأمير فيليب في اليونان، بعد ما يقرب من قرن من ولادته، حيث تم دفن الوثيقة الموجودة في جزيرة كورفو في أرشيف لما يقرب من 100 عام.

كانت شهادة الميلاد قد كتبت باللغة اليونانية "كاثاريفوسا" من قبل كاهن يدعى "سبيريودون تريفوناس"، وقد أطلق عليه رسميًا اسم فيليبوس أثناء معموديته في الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية.

عُرضت شهادة ميلاد دوق أدنبرة اليوم الأحد بعد الاحتفاظ بها في ثكنة قديمة للجيش البريطاني، وتذكر الوثيقة إن الطفل قدمه الأمير أندرو من اليونان ، والده الدوق - مع ذكر تاريخ ميلاده في 28 مايو 1921 - وفقًا للتقويم اليولياني القديم،بينما كان يتم التعرف على تاريخ ميلاد الأمير في 10 يونيو 1921.

فيما تشير الشهادة أن والدة الطفل كانت "الأميرة الملكية أليكي" ، وأن والدها لويس أمير باتنبرغ "ولد في قلعة وندسور"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

قالت فاسيليكي مانياريزي ، 70 عامًا ، حفيدة "ستالينو مانياريوي"، الذي شهد معمودية فيليب في منصبه كرئيس لمجلس بلدية كورفو ،:"إنه شرف عظيم أن كان جدي أحد عرابي الأمير فيليب".

وأضافت:"على الرغم من أنني لم أقابله مطلقًا ، فقد كان والدي يروي قصة المعمودية عدة مرات"، ولد فيليب في مون ريبوس ، وهي فيلا ريجنسي في جزيرة كورفو في 10 يونيو 1921 ، للأمير أليس من باتنبرغ والأمير أندرو أمير اليونان والدنمارك ، وتم تسجيل اسمه رسميًا باسم فيليبوس.



في عمر 18 شهرًا ، أُجبر فيليب وعائلته على النفي بعد انقلاب عسكري. تم إجلاء فيليب في سرير مؤقت مصنوع من صندوق برتقالي، وكان للزوجين بالفعل ثلاث بنات ، لكن باعتباره ابنهما الأول كان السادس في ترتيب العرش اليوناني.

كان من المفترض أن تكون سنواته الأولى مليئة بالحيوية، لكن أسرته وقعت في خضم الاضطرابات التي اجتاحت أوروبا في النصف الأول من القرن العشرين.

وعانت والدته الأميرة أليس ، حفيدة الملكة فيكتوريا ، من نوع من الذهان وفي عام 1931 تم حجزها قسراً في مصحة نفسية سويسرية، تم إجلاء الدوق من كورفو على متن سفينة حربية بريطانية ، HMS كاليبسو ، في سرير مصنوع من صندوق فواكه.