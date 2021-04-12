لسعني بديله.. محمد رمضان يكشف تفاصيل هجوم تمساح عليه أثناء تصوير موسى

كشف الفنان محمد رمضان، تفاصيل جديدة لعمل مسلسل موسى، وتفاصيل مهاجمة تمساح عليه أثناء التصوير، مؤكدا أن هذا العمل من الأعمال الرائعة في مشواره الفني وخاصة التليفزيوني.

وأضاف رمضان، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء أمس الأحد ،أنه من ضمن خطوط المسلسل فكر المقاومة ضد المستعمر، وفيه أيضا صراعات وانكسارات شخصية، متابعا أنه على مدار أحداث المسلسل سنجد الطوفان العظيم الذي أغرق بعض محافظات الصعيد وبسبب هذا الأمر هاجر بعض أهالي الصعيد إلى القاهرة.

وتابع أنه أكد أن الصعيد منطقة ليس طاردة لأهلها، وأن أهلها لا يحبون الهجرة، في الحقيقة نصي صعيدي ونصفي الآخر بحراوي، وأمي من محافظة الغربية ووالدي من محافظة في صعيد مصر".

وأكمل أن المسلسل رائع ومعي نجوم كبار وسعيد بالتمثيل معهم، وفي مقدمتهم سيد رجب وفريدة سيف النصر وسمية الخشاب وعبير صبري وغيرهم، وكلهم نجوم وأبطال، مستدركا أنه :"أوعد الناس بمسلسل يليق بجمهور كبير قدر صناعتي ودي ضريبة وإن شاء الله المسلسل هيبقي نمبر وان وكمان إيه وان".

وعن التمساح الذي هاجمه، رد الفنان محمد رمضان، قائلا :"التمساح حقيقي ومش متخدر ومحبش كل إصابة اطلع وأتكلم عنها ، وذيل التمساح لسعني لسعة وأنا بطلعه من الماء، وخت واحدة جميلة".

فيما تطرق الفنان محمد رمضان، في حواره للحديث عن السوشيال ميديا وكيفية التعامل معها.

وقال رمضان، إنه أحب أبقي تريند مع تقديم محتوى مناسب وجيد، وبشتغل في خدمة جمهورية، ولو في شيء عجب جمهوري بكرره تاني، وعملت أغنية في إعلان ونجحت، فقررت عمل أغنية نمبر وان، وفي ناس بتتلكك لي من الجمهوري ومن المتربصين".

وأضاف رمضان:"نزلت فيديو صورته في إعلان عن دور فرعوني على السوشيال ميديا في حدث موكب المومياوات الملكية"، متابعا أنه افتخرت بتشبيه عالم الآثار زاهي حواس بالملوك الفرعونية، متعجبا من نقد البعض لهذا الأمر.