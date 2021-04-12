محمد رمضان : نصي صعيدي والأخر بحراوي

تحدث الفنان محمد رمضان، عن نفسه وعائلته، مؤكدا أن والده من إحدى محافظات الصعيد وأمه من محافظة الغربية.

وأضاف رمضان، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأحد، أنه :"نصي صعيدي ونصفي الأخر بحراوي، وأمي من محافظة الغربية، ووالدي من محافظة في صعيد مصر".

وأكمل أن مسلسل موسى رائع ومعي نجوم كبار وسعيد بالتمثيل معهم وفي مقدمتهم سيد رجب وفريدة سيف النصر وسمية الخشاب وعبير صبري وغيرهم وكلهم نجوم وأبطال، مستدركا أنه :"أوعد الناس بمسلسل يليق بجمهور كبير قدر صناعتي ودي ضريبة وإن شاء الله المسلسل هيبقي نمبر وان وكمان إيه وان".

وعن التمساح الذي هاجمة، رد الفنان محمد رمضان، قائلا :"التمساح حقيقي ومش متخدر ومحبش كل أصابة اطلع وأتكلم عنها ، وزيل التمساح لسعني لسعة وأنا بطلعه من الماء، وخت واحدة جميلة".

فيما تطرق الفنان محمد رمضان، في حواره للحديث عن السوشيال ميديا وكيفية التعامل معها.

وقال رمضان، إنه أحب أبقي تريند مع تقديم محتوى مناسب وجيد، وبشتغل في خدمة جمهورية، ولو في شيء عجب جمهوري بكرره تاني، وعملت أغنية في إعلان ونجحت، فقررت عمل أغنية نمبر وان، وفي ناس بتتلكك لي من الجمهوري ومن المتربصين".

وأضاف الفنان، أنه :"نزلت فيديو صورته في إعلان عن دور فرعوني على السوشيال ميديا في حدث موكب المومياوات الملكية"، متابعا أنه افتخرت بتشبيه عالم الآثار زاهي حواس بالملوك الفرعونية، متعجبا من نقد البعض لهذا الأمر.