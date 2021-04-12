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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين : مصر الدولة الوحيدة الآمنة غذائيا على مستوى الوطن العربي

صدى البلد


قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن عدد معرض أهلا رمضان وصل إلى 2100 منفذ من خلال السلاسل التجارية، منوها إلى أن هناك 21 سلسلة تجارية مشتركة في المعرض وفقا للالتزامات الخاصة بالأسعار.

وأوضح “عبد المنعم” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصرؤ” المذاع على قناة “سي بي سي” أنه تم افتتاح المعرض الرئيسي في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر تحت إشراف محافظ القاهرة ورئيس الوزراء ووزير التموين ووزيرة التجارة، مضيفا أن المعرض نال إقبال شديد من قبل المواطنين.

وأشار إلى أن معرض “أهلا رمضان” تم افتتاحه منذ 6 سنوات، موضحا أن نسبة التخفيضات تتراوح بين 18 إلى 28% وفي بعض السلع تصل حتى 35%.

وشدد على توفير 14 سلعة أساسية من متطلبات المنازل خلال شهر رمضان الكريم، منهم السكر والزيوت والدقيق والفول.

وأكد على أن مصر أمنة غذائيا، نتيجة وجود مخزون استراتيجي يصل إلى 18 شهرا، موضحا أن مصر أصبح لديها اكتفاء ذاتيا من السكر، مضيفا أن مصر الدولة العربية الوحيدة الآمنة غذائيا.

ولفت إلى أن الوزارة توفر الخضروات والفاكهة في المجمعات بأسعار بسيطة، وكذلك الأسماك والرنجة، منوها إلى أن الوزارة ضخت 100 طن من الدواجن يوميا و50 طنا من اللحوم في المعارض.

 

اخبار التوك شو وزارة التموين معرض اهلا رمضان رئيس الوزراء السلع التموينية

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