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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

هل الصيام يضعف الجهاز المناعي؟.. رئيس أقسام الباطنة والمناعة يجيب

أشرف عقبة، رئيس أقسام
أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن جائحة كورونا واقع يحيط بالعالم أجمع، ولهذا يجب علينا الالتزام بالإجراءات الوقائية سواء الخاصة بارتداء الكمامة أو التباعد الجسدي.

وأضاف "عقبة" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن لقاح كورونا سيعمل على إنتاج أجسام مضادة تمنع الفيروس تحاول قتله، وهذا سيؤدي إلى حماية الأصحاء من الإصابة فيما بعد، منوها إلى أننا الآن نتعايش كورونا.

 

وشدد على ضرورة التوازن خلال التعايش مع أزمة كورونا، وذلك من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل إقامة الشعائر الرمضانية.

 

وأوضح البعض يرى أن الصيام يمكن |أن يسبب ضعف في الجهاز المناعي، ولكن لا وجود لهذا الأساس إطلاقا، مضيفا: الصيام لديه بعض الفوائد والتأثيرات الإبجابية على الجهاز المناعي.

وأشار إلى أن الصيام يؤثر بالإيجاب والقوة على الجهاز المناعي، نتيجة حالة الطمأنينة التي يعيشها الإنسان خلال رمضان، موضحا أن الصيام يعمل على زيادة إنتاج الأجسام المضادة والخلايا الجذعية مما يعمل على تجديد الخلايا المناعية.

ونوه إلى أن بعض المراكز العلاجية تفضل أن يبدأ المريض علاجه بالصيام، لما له من تأثير قوي على تحفيز المناعة.
 

اخبار التوك شو فيروس كورونا لقاحات كورونا الجهاز المناعي

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