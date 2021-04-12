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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل مغادرة مصر.. الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف

الرئيس التونسي في
الرئيس التونسي في قناة السويس

نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية صورا لجولة الرئيس التونسي قيس سعيد في قناة السويس.

وكتبت الرئاسة التونسية: "تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر الأحد 11 أفريل 2021، إلى الضفة الشرقية من قناة السويس وإلى المكان الذي عبرت منه القوات المسلحة المصرية القناة قبل أن تسيطر على خط برليف في ساعات قليلة".

وأضافت: "ذكر رئيس الدولة، في هذا السياق، أنه حينما تتوفر الإرادة في التحرير حتى تستعيد الأمة مجدها وشرفها يمكن أن ترفع كل التحديات. 

 

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه لا يزال يحتفظ بذكرى رفع أحد الجنود المصريين العلم المصري بعد العبور، كما ذكر بأن كتيبة من الجيش التونسي تولت في تلك الأيام الخالدة المشاركة في الدفاع عن منطقة قرب قناة السويس".

وتابعت: "كما زار رئيس الجمهورية خط بارليف الذي دمرته القوات المصرية واستولت عليه في الساعات الأولى لحرب أكتوبر واستمع إلى عرض قدمه قائد الجيش الميداني الثاني المصري حول هذا الانتصار العسكري الذي حققته القوات المصرية في استرجاع جزء من سيناء".

 

وتطرق رئيس الجمهورية إلى بعض التفاصيل التي لا يزال يحتفظ بها حول حرب أكتوبر التي انطلقت على الساعة الثانية ظهرا من يوم العاشر من رمضان المعظم".

 

 

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