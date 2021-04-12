استشاري : الوضع الوبائي متزايد ويمكن لمريض الروماتويد الحصول على لقاح كورونا في هذه الحالة

قال أشرف العقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الوضع الحالي لكورونا متزايد، وهناك تخوف من زياة الإعداد مع دخول شهر رمضان الكريم، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات منها عدم التواجد في منزل يوجد به مصاب بكورونا.

وأضاف "عقبة" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه يجب علينا التخلي عن بعض العادات مثل القبلات والسلام والأحضان، وهكذا، مشددا على ضرورة الحرص في التعامل خلال شهر رمضان.

وفيما يخص حصول مرضى الروماتويد على لقاح كورونا، أوضح أن الأمر يعود في الأساس إلى تصريح وتشخيص الطبيب المعالج للحالة، مضيفا:" يجب أن نعرف مستوى الحالة ومدى تدهور حالتها وعلى هذا نحدد حصول المريض على اللقاح من عدمه".



وأكد على أن زيادة السكريات والدهون والأملاح في رمضان سيعمل على إضرار المناعة، وكذلك الكثرة من تناول الشاي والقهوة بعد الفطار، مشددا على ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه وتناول الكثير من الفواكه.