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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد رمضان: بوعد الجمهور بمسلسل يليق بيهم.. ثقة في الله نمبر وان

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

قال الفنان محمد رمضان، إن مسلسل موسى، يقدم شكلا جديدا من المحاربة والنضال ضد مستعمر داخل مصر، مشيرا إلى أن هذا يعتبر خط من خطوط كثيرة في المسلسل لأنه يحتوي على عدة أفكار.

وتابع "رمضان" خلال لقائه مع برنامج "مساء" المذاع على فضائية "دي إم سي "، أن موسى مسلسل درامي بيه أحداث درامية، وصراعات وانكسارات ، وانهزامات ، وانتصارات شخصية ، مشيراً إلى أن على مدار هذه الأحداث تحدث حقائق تاريخية مثل الطوفان العظيم الذي حدث قبل السد العالي ، وأدى إلى غرق عشرات  القرى في الصعيد.

وأكمل الفنان، أن بسبب هذا الطوفان أيضاً ، حدث ما يسمى بـ "هجرة الصعايدة " في أوائل الأربعينات ، معقبا: "من خلال دراستي للصعيد ، اكتشفت إنهم مش بيحبوا الهجرة ، وأن الصعيد غير طاردة لسكانها".

وعقب: “بالمناسبة أنا نصف عائلتي صعيدية ، والنصف الآخر بحراوي”. 

وأضاف أنه يشترك معه في مسلسل موسى العديد من النجوم ، مثل : (الفنانة سمية الخشاب ، والفنان رياض الخولي ، والفنان سيد رجب ، والفنان صبري فواز ، والفنانة تارا عماد ، والفنانة هبة مجدي ، والفنانة فريدة سيف النصر ، والفنان منزر رياحنة، والفنانة عبير صبري ، معقباً : " أنا بوعد الناس بمسلسل يليق بجمهوري ، وثقة في الله نمبر وان" .

 

وأشار ، إلى أن التمساح المستخدم في المسلسل حقيقي ، قائلاً : "حقيقي ومش متخدر ، ولسعني بديله وخدت خبطة جميلة " .

واختتم حديثه ، قائلاً : " موسى ولد صالحين ، راجل جديد وبشخصية جديدة ، وإن شاء الله تحبوها ، وتتوحدوا معاها ، وهو راجل بيحب بلده ومن سوهاج ، وأبوه وجده شيخ الكُتاب في قرية ، وظروفه صعبة " .. مضيفاً : " مبتسجنش ، والمسلسل ده مفيهوش سجن " .. " ثقة في الله نجاح واعر " .

 

مسلسل موسى اخبار التوك شو الفنان محمد رمضان قري الصعيد الطوفن العظيم

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