محمود توفيق : عبد الرحمن الأبنودى مر بأزمات نفسية جبارة خلال حكم الإخوان

قال الكاتب محمود توفيق، كاتب سيرة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، أن كان لديه أزمات نفسية جبارة خلال فترة حكم جماعة الأخوان لمصر، معقبا:" الهموم التى كانت تشغل بال الابنودى لو البلد فيها مشكلة".



وتابع، توفيق خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، هموم الأبنودى كانت تخرج على الورق دائما.



وعن العلاقة بين عبد الرحمن الابنودى ومحمود درويش، قال: كان بينهما حب مطلق والعلاقة كانت أسرية للغاية، حيث أن محمود دوريش عند نزوله القاهرة كان يجلس فى بيت الأبنودى.



وأضاف كاتب سيرة الأبنودى، أن عبد الرحمن الابنودى كتب قصيدة "يامنا" فى 10 دقائق فقط، علق عليها درويش قائلا:" انت قفلت عليا اننا أكتب فى الحته دى تانى انا كان نفسى اكتب بالعمق دا".