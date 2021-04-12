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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الشناوي: العنف ضد المرأة في الدراما جزء من الشخصية وليس دعوة له

العنف ضد المرأة
العنف ضد المرأة

أكد طارق الشناوي، الناقد الفني، أن الإعلام والصحافة يوجه لهم النقد دائما بأنهما يروجان للعنف من خلال الجريمة، وهذا ما يحدث مع الدراما الآن، من خلال النقد الموجه للدراما على أنه يمثل العنف وقضايا سلبية في المسلسلات بدون أي معالجة وحل لها، كمسلسل "ريا وسكينة" ينظر إليه على أنه يخلق جريمة القتل والعنف قضية لن تنتهي.

 

وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه عندما  يمارس العنف ضد المرأة في الدراما يكون الرجل هو نموذج سلبي، موضحاً أن العنف جزء من شخصية وليس دعوة بالاتجاة الي العنف.

 

وأوضح أن الدراما تقدم وتخلق رسالة سلبية، اي انها من الممكن أن تنبذ العنف ضد المرأة، وهناك وسائل كثيرة للتعبير عن الفكر الدرامي، و علينا أن نقف أمام أي مشاهد تمثل كالعنف والتعاطي والتحرش.

العنف ضد المرأة اخبار التوك شو الإعلام والصحافة قضايا سلبية مسلسل ريا وسكينة

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