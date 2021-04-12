عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي يعقوب تكشف عن أكلات عالمية وفوازير وجوائز ببرنامجها في رمضان

مي يعقوب، مُقدمة
مي يعقوب، مُقدمة برنامج "مي شو"

أكدت مي يعقوب، مُقدمة برنامج "مي شو"، أنها ستقدم خلال رمضان 2021 فوازير وسيكون بشكل مختلف لاول مرة، كما أنه سيكون هناك فوزاير الأكل بـ30 فزورة خلال حلقات الشهر.

 

وأضافت "يعقوب"، خلال حوارها عبر "زوم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيكون هناك جوائز أسبوعية وأجهزة كهربائية، مشيرة إلى أن الإجابات ستكون من خلال منشور عبر صفحة "القاهرة والناس" على الفيسبوك، وتكون الأسئلة بسيط لمشاركة المشاهدين بشكل كبير، مؤكدة أن أكلات شهر رمضان من أنحاء العالم كله.

 

وأوضحت أن الأكل أحد عوامل الانتقال للعالم كله ومناطق بها ذكريات، مشيرة إلىلى أن جميع الأكلات منخفضة السعر ومن الموصفات الموجودة في كل بيت مصري، ويمكن صناعة أطباق عالمية من مكونات بسيطة ورخيصة.

مي يعقوب برنامج مي شو اخبار التوك شو شهر رمضان حلقات الشهر

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز مدينة بدر: تسليم مدرسة "الدكتور مجدى يعقوب" التجريبية بحي الأندلس لهيئة الأبنية التعليمية

أحمد فهمي عن برومو الملك أحمس: ميستحقش كل النقد دا

الكشف عن موعد مباراة كأس السوبر السعودي

اغفر كل ذنوبك عند سماع أذان الفجر بـ24 كلمة.. لا تفوتها

نهاد أبو القمصان : 46% من الزوجات يتعرضن للعنف .. ونعيش حرب أهلية فى المنازل

رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق يكشف تورط إسرائيل فى مخطط ضد المملكة

تحذير شديد اللهجة.. وزير التعليم : اى مدرسة تخفي إصابات كورونا سنتعامل معها بقوة وعنف

"سيدات سلة الأهلي" يفوز على الشمس في الدوري

ترشيحاتنا

قبل رحيله بأيام.. آخر 3 أشياء طلبها الأمير فيليب من ابنه تشارلز

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: مغرور وتافه ومحدث نعمة.. شاهد

لا تتماشى مع تاريخه.. عالمة آثار: الأكشاك المتواجدة بميدان قصر عابدين شكلها مزعج.. فيديو

محمد رمضان : أحمس ده بتاعنا كلنا.. هو خال الممثل الزميل؟

لو طلب عينيا مش هتأخر.. عصام الحضري : أنا تحت أمر المنتخب

بسبب حقنة خطأ.. فيفي عبده داخل المستشفى لـ إجراء عملية جراحية | فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

يا أنا يا أنت .. عمرو أديب: سأقاضي محمد رمضان

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

محمد رمضان يرد على عمرو أديب بمشهد من مسلسل نسر الصعيد

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

عمرو أديب يعلن توقف برنامجه لخوض تجربة جديدة في رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد