مي يعقوب تكشف عن أكلات عالمية وفوازير وجوائز ببرنامجها في رمضان

أكدت مي يعقوب، مُقدمة برنامج "مي شو"، أنها ستقدم خلال رمضان 2021 فوازير وسيكون بشكل مختلف لاول مرة، كما أنه سيكون هناك فوزاير الأكل بـ30 فزورة خلال حلقات الشهر.

وأضافت "يعقوب"، خلال حوارها عبر "زوم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيكون هناك جوائز أسبوعية وأجهزة كهربائية، مشيرة إلى أن الإجابات ستكون من خلال منشور عبر صفحة "القاهرة والناس" على الفيسبوك، وتكون الأسئلة بسيط لمشاركة المشاهدين بشكل كبير، مؤكدة أن أكلات شهر رمضان من أنحاء العالم كله.

وأوضحت أن الأكل أحد عوامل الانتقال للعالم كله ومناطق بها ذكريات، مشيرة إلىلى أن جميع الأكلات منخفضة السعر ومن الموصفات الموجودة في كل بيت مصري، ويمكن صناعة أطباق عالمية من مكونات بسيطة ورخيصة.