رشا مهدي عن مشاركتها بـ الإسكندرية للأفلام القصيرة: استمتعت بمشاهدة افلام رائعة من بلاد مختلفة

نشرت الفنانة رشا مهدي، صورة لها من حفل ختام مهرجان الاسكندرية للأفلام القصيرة وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” .

وعلقت رشا مهدي قائلة: "من حفل ختام مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة.. استمتعت بمشاهدة افلام فنية رائعة من ثقافات وبلاد مختلفة، واستمعت أيضًا بوجودي في لجنة التحكيم مع المخرج الدكتور عمر عبد العزيز ومصممة الأزياء السينمائي، ريم العدل.. تجربة مختلفة وممتعة لعشاق الفن، ومجهود رائع من كل القائمين على المهرجان. شكرًا ".



يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب"، الذى يعرض على شاشة قناة "الحياة".

مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.