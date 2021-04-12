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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يطمئن الصيادلة بحل نهائي لأزمة تطبيق حكم الأثر الرجعي .. فيديو

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قال النائب على بدر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ،إن الحكم السابق من المحكمة الدستورية بعدم دستورية شرط المادة 14 من قانون 127 هو يعني تعطيل العمل بهذه المادة و ليس عدم وجودها ، ويطمئن الصيادلة أنه سيتم التواصل مع وزارة الصحة وقطاع الصيادلة من أجل إرجاء البث في هذا الامر لحين صدور القانون.

 

 

وأضاف "بدر"خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هذه المادة "14"  أصبحت موجودة و لكنها مع وقف التنفيذ ،مضيفاً أن هذا تطلب تدخل المشرع لأعداد تشريع جديد بهذا الأمر .

 

وأوضح "عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب"، أن مجلس النواب وحزب مستقبل وطن بصدد إعداد مشروع قانون جديد سوف يقضي على هذه الأزمة.

 

و أكد "بدر "، أن المحكمة الدستورية أرسلت حكماً بتطبيق القانون أو الأحكام بالأثر الفوري وليس الأثر الرجعي، وهذا المبدأ استقرت عليه المحكمة الدستورية ،مضيفاً أن الفترة القادمة سيتم الانتهاء من مشروع متكامل سيتناسب مع الظروف ومع الكثافة السكانية الموجودة ومع الظروف التي يمر بها العالم أجمع في الفترة القادمة .

حل نهائي الأثر الرجعي اخبار التوك شو المحكمه الدستورية ابحاث وزارة الصحة قطاع الصيادلة

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