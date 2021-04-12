أم سمير بائعة الشاي.. سيدة تتحدى الظروف لكسب قوت يومها وعلاج ابنها

روت “أم سمير”، بائعة الشاي، قصتها، قائلة: "تعمل بائعة شاي من أجل توفير حياة كريمة لابنها الوحيد سمير، في ظل الظروف الحالية"، موضحة:" أنا اللي باقية لمسير بعد ربنا".



وأضافت “أم سمير” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أنها تتمنى أن يكمل ابنها سمير دراسته، وأن يتم علاجه من مرض القلب.



وأوضحت :"سمير ميقدرش ياخد نفسه وبطالب أنه يتعالج ويتشخص صح"، وأهم حاجة عندي سمير ومش مهم أنا وشغلي".



وكشفت أنها تسكن في شقة بالإيجار واتمنى أن يستمع أحد إلى طلبي.