هاني أبوريدة يكشف سبب عدم ترشحه لرئاسة الكاف

أكد المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتبين التنفيذيين للفيفا والكاف، سعادته بالمناصب التي يشغلها.

وقال أبو ريدة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم سبورتس2: "رفضت الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي من منطلق أنني لست رئيسا للاتحاد الوطني، وجميع المرشحين الـ36 الذين أعلنوا ترشحهم على جميع المقاعد كانوا رؤساء اتحاد ما عدا مرشحين فقط، منهم الرئيس الحالي للكاف موتسيبي والذي كان يشغل رئاسة نادي معروف في جنوب إفريقيا.

وتابع “وجودي في المكتب التنفيذي للفيفا للمرة الرابعة على التوالي في المكتب التنفيذي، في ظل تغيير جميع الأعضاء والرؤساء في وجودي يمثل لي سعادة كبيرة ونجاحا كممثل مصري في هذه المكانة”.

وواصل: "وفي المستقبل من الوارد جدًّا أن تنظم مصر كأس العالم مع دولة أخرى".