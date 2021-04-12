سلمى سرور: "أما بعزف صولو بغمض عنيا عشان اندمج"

تحدثت سلمى سرور عازفه الكمان، عن مشاركتها فى حفل نقل المومياوات الملكية.



وتابعت خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى": "أما بعزف صولو بغمض عنيا عشان اندمج فى الموسيقى".



وأضافت سلمى سرور: أنها تعاونت مع الموسيقار هشام نزيه، وكتب صولو عشان أعزفه وكان مبسوط جدا أثناء البروفات".



وأشارت سلمى سرور، إلى انها تعزف الموسيقى كلاسيك وستقدمها دائما، معقبة:" من مخططاتي عاوزه أسافر واكمل دراسة بره".





وتابعت سلمى سرور: بره بيقدروا الموسيقى الكلاسيك جدا.



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