اتحاد السلة: اجتماع مع الأندية لتحديد المواعيد الجديدة للمسابقات

أكد مجدي أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة، إن نادي الزمالك طلب تأجيل جلسة الاستماع بخصوص التظلم على اعتباره خاسرًا في مباراة الأهلي، وجار تحديد موعد جديد لجلسة الاستماع.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتحاد يرحب بتغيير جداول المسابقات لمشاركة الزمالك في بطولة دولية، وسيتم عقد اجتماع مع الأندية لبحث توقيتات نهاية الدوري والكأس.



وأشار أبو فريخة إلى أن الاتحاد يضع مصلحة الأندية جميعا في الاعتبار، خاصة في ظل وجود ارتباطات وعقود ستنتهي الفترة المقبلة.