نور تكشف عن تفاصيل دورها في «ضل راجل»

تجسد دور طبيبة

كشفت الفنانة اللبنانية نور،عن تفاصيل دورها في مسلسلها الجديد "ضل راجل"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2021، والمسلسل من بطولة الفنان ياسر جلال.

وقالت الفنانة نور، إن دورها في مسلسل “ضل راجل”، مختلف تماما عن دورها في أي مسلسل سابق، مشيرة إلى انهاتجسد دور طبيبة تدعى “ملك”.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج لايت شو المذاع على فضائية الحياة، أن هذا التعاون الثاني بينها وبين الفنان ياسر جلال بعد مسلسل رحيم.



وتابعت" دائمًا أدوارى مع ياسر جلال بكون مرتاحة فيها لأننا فاهمين بعض قدام الكاميرا".