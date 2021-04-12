عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرار مهم ضد باعة الأنابيب المتجولين بمحافظة القاهرة

أنابيب البوتجاز
أنابيب البوتجاز

أعلن  اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية تموين القاهرة، أنه سيتم الاعتماد علي المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع لضبط أسعار الخضر والفاكهة خلال شهر رمضان الكريم وإحداث التوازن السعري.

 

وتابع  عبد النعيم، في تصريحات صحفية إنه سيتم عرض الخضر والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق مع عمل عروض علي بعض السلع الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين ، بالإضافة إلى تواجد منافذ البيع المتحركة بالميادين العامة والتي تتبع الشركة القابضة ووزارة الزراعة لبيع اللحوم الطازجة والمجمدة بالإضافة للسلع الغذائية الأخرى كالأسماك إلى جانب الشوادر التابعة للمحافظة في مناطق القاهرة الأربعة.

 

وأضاف مدير المديرية أنه سيتم زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز خلال شهر رمضان بنسبة 15 %  مع وجود مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف علي التوزيع وتسليم حصص شباب الخريجين.

 وكلف مدير المديرية ومديري الإدارات بتكثيف الحملات على الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حرصاً على توفير هذه السلعة الهامة بالسعر الرسمي.

كما تم التنسيق  مع شركة بوتجاسكو وبتروجاس بطرح اي كميات من اسطوانات البوتاجاز المنزلية  بأي منطقة يحدث بها اختناق في الكميات المسلمة للمستودعات مع وجود مجموعة عمل بمحطة التعبئة لمتابعة الإنتاج والتوزيع.

مديرية التموين محافظة القاهرة انابيب البوتجاز شهر رمضان

موضوعات متعلقة

متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ورفع حالة الطوارئ.. تعرف على استعدادات محافظة القاهرة لشهر رمضان

ترشيحاتنا

مؤسسة أبو العينين توزع 150 ألف شنطة سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجا.. فيديو

هيئة قناة السويس: لا نسمح بمرور أي سفينة لا تتناسب مع القناة.. فيديو

قرار مهم ضد باعة الأنابيب المتجولين بمحافظة القاهرة

الوزراء: مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية قلعة مصر الرقمية

نصيحة لخفض فاتورة الكهرباء للنصف ..اعرفها

لبنان.. انهيار الليرة يعمق جراح المواطنين مع دخول شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

حر ولا برد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بخصوص طقس أول أسبوع من رمضان

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر .. فيديو

يا أنا يا أنت .. عمرو أديب: سأقاضي محمد رمضان

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد