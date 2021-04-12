قرار مهم ضد باعة الأنابيب المتجولين بمحافظة القاهرة

أعلن اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية تموين القاهرة، أنه سيتم الاعتماد علي المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع لضبط أسعار الخضر والفاكهة خلال شهر رمضان الكريم وإحداث التوازن السعري.

وتابع عبد النعيم، في تصريحات صحفية إنه سيتم عرض الخضر والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق مع عمل عروض علي بعض السلع الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين ، بالإضافة إلى تواجد منافذ البيع المتحركة بالميادين العامة والتي تتبع الشركة القابضة ووزارة الزراعة لبيع اللحوم الطازجة والمجمدة بالإضافة للسلع الغذائية الأخرى كالأسماك إلى جانب الشوادر التابعة للمحافظة في مناطق القاهرة الأربعة.

وأضاف مدير المديرية أنه سيتم زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز خلال شهر رمضان بنسبة 15 % مع وجود مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف علي التوزيع وتسليم حصص شباب الخريجين.

وكلف مدير المديرية ومديري الإدارات بتكثيف الحملات على الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حرصاً على توفير هذه السلعة الهامة بالسعر الرسمي.

كما تم التنسيق مع شركة بوتجاسكو وبتروجاس بطرح اي كميات من اسطوانات البوتاجاز المنزلية بأي منطقة يحدث بها اختناق في الكميات المسلمة للمستودعات مع وجود مجموعة عمل بمحطة التعبئة لمتابعة الإنتاج والتوزيع.