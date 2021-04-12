قطاع الاعمال : علي وشك الانتهاء من أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال،إنه تم الموافقة على كل الخطوات، ونتوقع فى عام 2022 أن تتم الإنشاءات المدنية ونبدأ في تركيب الماكينات.

وأضاف "توفيق"خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"/ المذاع على قناة "الحدث اليوم"،أنه تم البدء بشركة المحلة، حيث يوجد هناك اكبر مصنع غزل في العالم ، مضيفاً أن الأعمال الإنشائية في تقدم .

وأوضح وزير قطاع الأعمال ،أنهم قرروا تحويل إدارة التسويق المركزية إلى شركة وهى التي تقوم بالبيع ،منوهاً إلى أن يتم العمل على تصفية الإنتاج القديم كله لبداية الشغل ببراند جديد وأسماء جديدة و البداية ب 7 محلات لشركاتنا ونعيد فرشها وتصميمها لبداية عرض منتجاتنا بالبراند الجديد في الربع الأخير من العام ، مضيفاً أن يتم التجهيز لحملة تسويقية كبيرة للخارج

وللداخل لإبراز منتجاتنا المحلية .