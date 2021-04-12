تم تفعيله الخميس الماضي.. طارق شاش يوضح تفاصيل قانون المشروعات الصغيرة..فيديو

قانون المشروعات الصغيرة

قال المهندس طارق شاش النائب التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن قانون المشروعات الصغيرة تم تفعيله يوم الخميس الماضي، مضيفًا أنه يجب على الشباب أن تبدأ في التقدم من خلال الجهاز للحصول على تصنيف للمشروع الخاص بهم سواء كان مشروع صغيرأو متوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى، أن هذا التصنيف يمنح شهادة للمتقدم ليسهل عليه التعامل مع الجهات الحكومية وللاستفادة من كافة المزايا التى يوفرها القانونى.

ولفت إلى أن خدمة التقدم متاحة إلكترونيًا، على الموقع الرسمي لجهاز تنمية المشروعات أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16733 لمعرفة مكان أقرب مكتب لتقديم الطلب والحصول على شهادة التصنيف.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات لا تأخذ أكثر من يومين فقط لمراجعة البيانات والمستندات المقدمة ومن ثم يبدأ المتقدم فى الاستفادةمن كافة المزايا التى يقدمها القانون الجديد لجهاز تنمية المشروعات.