الأرصاد السعودية تكشف توقعات الطقس اليوم الإثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، توقعاته حول الأحوال الجوية لـ اليوم الإثنين في السعودية، متوقعا تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق.

وقال المركز في بيان له: "بمشيئة الله تعالى؛ لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ونجران) كذلك على أجزاء من مرتفعات (جازان، عسير والباحة)".

وأضاف: "يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على أجزاء من غرب ووسط وشرق المملكة".

وتابع: "بالنسبة للبحر الأحمر، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين20-46 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط".