الدعوة لاجتماع مهم للبرلمان الليبي.. تفاصيل

دعا مجلس النواب الليبي "البرلمان" أعضائه إلى حضور جلسة رسمية لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، الاثنين المقبل، بمقره في مدينة طبرق شرق ليبيا.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان له وفق العربية السعودية، إن هذه الدعوة تأتي لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021 ، داعية لجنة المالية والتخطيط إلى تقديم تقريرها النهائي إلى النواب أثناء الاجتماع.

وكانت لجنة المالية طالبت بإعادة مشروع الميزانية إلى حكومة الوحدة الوطنية لمراجعته وإصلاحه.

وأكدت أن الأرقام المطروحة تضرّ باحتياطات الدولة من العملة الصعبة وتؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، كما تشرّع الأبواب أمام الفساد، كما طالبت بالبحث عن مصادر تمويل أخرى تكون بديلة عن النفط.