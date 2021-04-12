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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: موقف بيراميدز في الكونفدرالية تأزم بعد الهزيمة من الرجاء

صدى البلد

قال ضياء السيد، المدرب السابق لمنتخب مصر، إن موقف بيراميدز ببطولة الكونفدرالية تأزم كثيرا بعد الهزيمة من الرجاء المغربي.

وأضاف ضياء السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن بيراميدز يعاني من تفكك داخل الفريق، وهناك أخطاء فنية كثيرة يقع فيها اللاعبون.

وأكد ضياء السيد، أن بيراميدز بات موقفه محرجا بعد هزيمة اليوم، خاصة وأنه مقبل على مواجهة صعبة أمام نكانا في زامبيا والذي يتساوى معه في رصيد النقاط.

وأتم: “محمود فتح الله وهاني سعيد، عليهما دور كبير خلال الفترة المقبلة داخل بيراميدز، من أجل إعادة الهدوء للنادي من جديد”.

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