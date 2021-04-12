نرمين الفقي تشارك متابعيها كواليس مسلسل النمر.. شاهد

نشرت الفنانة نرمين الفقي، فيديو لها مع الفنان خالد أنور، من كواليس تصوير مسلسل “ النمر ” وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت نرمين الفقى قائلة: “من_كواليس_مسلسل_النمر_مع_خالد~انور#كواليس_جميله_ربنا_يوفق_الجميع# ”.



وتشارك الفنانة نرمين الفقي في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن والمقرر عرضه رمضان القادم.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.