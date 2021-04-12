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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نرمين الفقي تشارك متابعيها كواليس مسلسل النمر.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة نرمين الفقي، فيديو لها مع الفنان خالد أنور، من كواليس تصوير مسلسل “ النمر ” وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام". 

 

وعلقت نرمين الفقى قائلة: “من_كواليس_مسلسل_النمر_مع_خالد~انور#كواليس_جميله_ربنا_يوفق_الجميع# ”.


وتشارك الفنانة نرمين الفقي في مسلسل النمر  مع عدد من نجوم الفن والمقرر عرضه رمضان القادم.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

بيومي فؤاد نرمين الفقي هنا الزاهد مسلسل النمر محمد امام

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