محمد رمضان : جمهوري لا حصر له مقارنة بأي نجم في مصر .. وعُمر الهجوم ما أثر في مشواري لحظة

لأول مرة .. محمد رمضان يظهر بـ الجلابية وشخصية موسى |فيديو

محمد رمضان عن " موسى " : المسلسل الوحيد اللي مهما حكيت عن أحداثه مش هتتحرق

محمد رمضان: مشهد قتل الحصان في مسلسل موسى تمثيلي وليس حقيقيا

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محمد رمضان عن مهاجمته : لو كل حاجة حصلت رديت عليها مش هعرف اشتغل

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محمد رمضان : جمهوري لا حصر له مقارنة بأي نجم في مصر

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محمد رمضان : أحمس ده بتاعنا كلنا.. هو خال الممثل الزميل؟

قال الفنان محمد رمضان ، إنه أوشك على الانتهاء من تصوير حلقات مسلسه الجديد في رمضان "موسى " ، مضيفا: " لو مشينا بالجدية اللي ماشيين عليها هنخلص يوم 5 رمضان بإذن الله " .

وأضاف "رمضان " خلال لقائه ببرنامج "مساء" المذاع على فضائية "دي ام سي"، أن لديه قواعد في العمل، قائلاً: "بحب أدرس شخصيتي في الـ 30 حلقة كاملين بتفاصيلها عشان أعرف أصور" .

وتابع الفنان ، أن له دور كبير في اختيار فكرة مسلسل "موسى" ، مع المخرج "محمد سلامة"، قائلاً: "عمرنا ما شوفنا مسلسل بيتكلم عن دور الصعيد في المقاومة الشعبية ضد الاحتلال".

وأضاف قائلاً: أنا ألقيت الضوء على سؤال محيرني هو هل الاحتلال وصل الصعيد؟، مشيراً إلى أن المؤلف

"ناصر" قام بعمل أبحاثه، وتوصل إلى أن الاحتلال وصل الصعيد ولهم دور كبير في الحرب العالمية الثانية، مضيفاً أن من هنا تم تحويل السؤال إلى حلقات مسلسل.

وعلق الفنان محمد رمضان، على المشهد الذي أغضب جمهوره وهو قتل الحصان، قائلاً: "ده مش حقيقي طبعاً هو فقط مشهد تمثيلي، ده أنا صورت بالحصان ده حلقات بعدها كتير".

وأشار، إلى أن الجمهور يوجه له العديد من الأسئلة بشأن المسلسل، وأهمها: "صورتوا كم حلقة؟"، موضحاً أنه لا يصور بترتيب الأحداث، قائلاً :"ممكن أول يوم تصوير أكون بصور آخر مشهد في المسلسل".

وأكمل، أن ما يتعرض له من نقد، هو بسبب صدقه في التمثيل ، مشيراً إلى أنه يتعرض لانتقادات كثيرة خلال هذه الفترة ، معقباً: "انا بتابع جمهوري أكثر ما جمهوري بيتابعني ، وبشوف التعليقات والانتقادات كلها".

وأضاف ، أن هناك فتوى من أحد الشيوخ حول مقطع الفيديو الذي كان " رمضان " يلقي فيه الدولارات في حمام السباحة ، قائلاً : “هو أفتى إن محمد رمضان حرام أصلاً”.

وقال ، إن فيديو إلقاء الدولارات بالمياه جزء من كليب يُعد حالياً، وفيديو إلقاء الدولارات على الكلب إعلان لمنتج عالمي، مضيفاً: صورتي بالدولارات إعلانية وفكرة مخرج هندي، مؤكداً أن ذلك حدث قبل صدور الحكم القضائي.

ونوه، أن تشترك معه في الكليب فنانة هندية ولديها جمهور كبير، وهو إعلان لمنتج، وشركة تحمل نفس اسم المنتج، مشيراً إلى أن المنتج هو عبارة عن ملابس.

وتابع، قمة الغباء أن تفعل نفس الشئ وتنتظر نتيجة مختلفة، لذلك " أنا عُمر الهجوم ما أثر في مشواري لحظة ، عشان كده أنا مبلتفتش غير لهدفي بس وجمهوري".

وتطرق الفنان ، للحديث عن السوشيال ميديا وكيفية التعامل معها.

وقال: "أحب أبقى تريند مع تقديم محتوى مناسب وجيد، وبشتغل في خدمة جمهورية، ولو في شيء عجب جمهوري بكرره تاني، وعملت أغنية في إعلان ونجحت، فقررت عمل أغنية نمبر وان، وفي ناس بتتلكك لي من الجمهوري ومن المتربصين".

وعقب: أنا جمهوري بفضل الله لا حصر له مقارنة بأي نجم في مصر، والمتربصين بيا أكبر من أكبر جمهور لأي فنان"، مضيفاً أن كل فنان أدرى بجمهوره.

وتابع ، أن قمة الغباء أن تفعل نفس الشئ وتنتظر نتيجة مختلفة ، لذلك " أنا عُمر الهجوم ما أثر في مشواري لحظة ، عشان كده أنا مبلتفتش غير لهدفي بس وجمهوري " .

وكشف " رمضان " ، تفاصيل جديدة لعمل مسلسل موسى، وتفاصيل مهاجمة تمساح عليه أثناء التصوير، مؤكدا أن هذا العمل من الأعمال الرائعة في مشواره الفني وخاصة التليفزيوني.

وأضاف،أنه من ضمن خطوط المسلسل فكر المقاومة ضد المستعمر، وفيه أيضا صراعات وانكسارات شخصية، متابعا أنه على مدار أحداث المسلسل سنجد الطوفان العظيم الذي أغرق بعض محافظات الصعيد وبسبب هذا الأمر هاجر بعض أهالي الصعيد إلى القاهرة.

وتحدث ، عن نفسه وعائلته، مؤكدا أن والده من إحدى محافظات الصعيد وأمه من محافظة الغربية.

قائلاً، إنه :"نصي صعيدي ونصفي الأخر بحراوي، وأمي من محافظة الغربية، ووالدي من محافظة في صعيد مصر".

ونوه، أن مسلسل موسى، يقدم شكلا جديدا من المحاربة والنضال ضد مستعمر داخل مصر، مشيرا إلى أن هذا يعتبر خط من خطوط كثيرة في المسلسل لأنه يحتوي على عدة أفكار.

وتابع ، أن موسى مسلسل درامي بيه أحداث درامية، وصراعات وانكسارات ، وانهزامات ، وانتصارات شخصية ، مشيراً إلى أن على مدار هذه الأحداث تحدث حقائق تاريخية مثل الطوفان العظيم الذي حدث قبل السد العالي ، وأدى إلى غرق عشرات القرى في الصعيد.

وقال ، إنه قام بتصوير إعلان بالزي الفرعوني ، مشيراً إلى أنها كانت بمناسبة موكب المومياوات وليس بسبب المسلسل الذي تم وقفه.

وأشار " رمضان " ، إلى أنه يفتخر بتشبيه عالم الآثار زاهي حواس بأحد الملوك الفرعونية وهو " أحمس " ، معقباً : شخصية أحمس ديه طموحي من أيام مسرح المدرسة".