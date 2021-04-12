انخفاض ملحوظ بأعداد كورونا في الصين

اعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الصين.

وقالت اللجنة إنها سجلت 14 إصابة قادمة من الخارج، وحالتين فقط بطريقة محلية من مقاطعة يونان، كما لم تسجل اي حالات وفاة.

وتم تسجيل 12 حالة جديدة بدون أعراض في نفس اليوم، بينما يخضع 301 مريضًا بدون أعراض للمراقبة الطبية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 90426، مع عدم تغيير عدد الضحايا عند 4636.

يأتي ذلك مع سيطرة الصين على تفشي الفيروس في مقاطعة يونان بشكل كبير، عقب الارتفاع في الاصابات خلال الفترة الماضية.