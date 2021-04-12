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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بذراعين ممدودتين.. تشييد أكبر تمثال في العالم لـ سيدنا عيسى

صدى البلد

شيد تمثال جديد وعملاق لسيدنا عيسى المسيح “عليه السلام” في جنوب البرازيل، ويقف التمثال في المرحلة الأخيرة من عملية البناء، ومن المفترض أن يرتفع التصميم النهائي من التمثال ليكون أعلى من تمثال المسيح الفادي الأيقوني، ليصبح بذلك من اكبر التماثيل في العالم.

فقد تمت إضافة رأس وذراعين ممدودتين إلى التمثال هذا الأسبوع ، والذي لا يزال قيد الإنشاء منذ عام 2019 في مدينة إنكانتادو بولاية ريو غراندي دو سول بالبرازيل.

سيقف التمثال الجديد أطول من تمثال المسيح الفادي المشهور عالميًا في ريو دي جانيرو ، والذي تم بناؤه قبل 90 عامًا وسيخضع لعملية ترميم في وقت لاحق من هذا العام، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

ومن المقرر الانتهاء من النصب التذكاري في أواخر هذا العام ، وفقًا لجمعية أصدقاء المسيح التي تنسق العمل، وكان التمثال من تصور السياسي الذي توفي في مارس 2019 بفيروس كورونا المستجد "كونزاتي الأكبر".


سيبلغ ارتفاع التمثال ، الذي سيُطلق عليه اسم المسيح الحامي ، 43 مترًا (140 قدمًا) ، بما في ذلك قاعدته ، مما يجعله أحد أطول تماثيل المسيح في العالم بأذرع ممدودة.


وبالمقارنة ، يبلغ ارتفاع المسيح الفادي 38 متراً ، شاملاً قاعدة التمثال ، ويمتد لمسافة 28 متراً باليد، فقد تقع إنكانتادو ، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 22000 نسمة ، على بعد 145 كيلومترا (90 ميلا) شمال غرب عاصمة الولاية بورتو أليجري.

يهدف المشروع إلى إلهام الإيمان وتشجيع السياحة في المنطقة، ويشرف على العمل فريق من النحاتين الأب والابن وهما "جينيسيو وماركوس مورا".

يتم تمويل ميزانية المشروع البالغة مليوني ريال (256 ألف جنيه إسترليني) بالكامل من خلال التبرعات ، وفقًا لجمعية أصدقاء المسيح القائمة على المتطوعين، فمازالت المجموعة مستمرة في جمع الأموال.
 

المسيح سيدنا عيسى تمثال المسيح الفادي أكبر تمثال في العالم البرازيل

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