تعرف على مواعيد تشغيل المترو في شهر رمضان

يسعى الآلاف من ركاب مترو الأنفاق إلى التعرف على مواعيد تشغيل المترو في شهر رمضان .

ونظرا لتغير مواعيد العمل يسعى العمال والموظفون للتعرف على مواعيد تشغيل المترو في شهر رمضان.

وعن مواعيد تشغيل المترو في شهر رمضان، أعلنها المهندس كامل الوزير وزير النقل، على جميع الخطوط بالأمس.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "ًصدى البلد"،:" سيتم زيادة ساعة عمل إضافية علي مترو الأنفاق بجميع الخطوط".

وتابع :" قطارات مترو الأنفاق تعمل حتى الواحدة ليلًا في شهر رمضان، مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا داخل المترو خلال الشهر الكريم".



ومن جانبه قال أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، إن تعليمات الدكتور كامل الوزير جاءت بمد مواعيد عمل المترو خلال شهر رمضان.



وأوضح في تصريحات تليفزيونية،:" تم تعديل مواعيد التقاطر بمترو الأنفاق في شهر رمضان حيث سيكون آخر قطار من محطة حلوان في الساعة 12.15 صباحا".



وتابع متحدث مترو الأنفاق:" آخر قطار يصل محطة المرج سيكون الساعة 12.30صباحا في رمضان، لافتا إلي أنه سيتم تطهير وتعقيم المحطات بكافة القطارات.



وأعلن أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث باسم شركة تشغيل مترو الأنفاق، خلال بيان له اليوم، إنه تم تعديل جدول التشغيل اليومي للقطارات خلال أيام شهر رمضان معلنا مواعيد قيام آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة.