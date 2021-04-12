بسبب لقاحات كورونا.. ارتفاع أسعار النفط

شهدت أسعار النفط ارتفاعا اليوم الاثنين، وسط آمال بانتعاش الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع اقتراب موسم القيادة الصيفي وتسارع انتشار لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة.

وارتفع خام برنت 25 سنتا أو 0.4% إلى 63.20 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي 17 سنتا أو 0.3% إلى 59.49 دولار للبرميل، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وتغيرت الأسعار قليلاً منذ انتهاء فترة التداول المتقلب مع إغلاق التداول يوم الاثنين الماضي.

ومن جانبه، قال ستيفن إينيس، كبير استراتيجيي السوق في Axi: "ساد الهدوء المقلق أسواق النفط مؤخرا، حيث لا يزال خام برنت ثابتا عند حوالي 63 دولارًا، ويتبنى التجار عقلية الانتظار والاطلاع لفترة من الزمن".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت تلقيح أكثر من 70 مليون شخص بجرعتين ضد الفيروس، فيما تراجعت أعداد الإصابات في أوروبا مع بدء عمليات الإغلاق، إلا أن الهند أبلغت عن تسجيل حالات جديدة قياسية، وتشهد أجزاء أخرى من آسيا ارتفاعًا في عدد الحالات.