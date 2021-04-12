مدرب "أتلتيكو مدريد": أهدرنا العديد من الفرص أمام ريال بيتيس

قال مدرب فريق "أتلتيكو مدريد" دييجو سيميوني أمس الأحد، إن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص لتعزيز تقدمهم خلال شوط المباراة الأول أمام فريق "ريال بيتيس"، ولكنهم في الشوط الثاني عانوا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية نقلاً عن التصريحات التي أدلى بها سيميوني في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء أن الأداء الجماعي للفريق تظهر نتائجه فيما بعد، وأنه يحب كلمة "المقاومة"، في إشارة منه إلى احتدام شدة المنافسة على لقب الدوري الإسباني "الليجا".



يُشار إلى أن أتلتيكو مدريد فقد نقطتين ثمينتين في صراعه على الدوري الإسباني، بعد تعادله مع مضيفه ريال بيتيس بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب "بينتو فيامارين"، في إطار الجولة الـ30 من الليجا.



وتقدم لأتلتيكو، كاراسكو، بينما انتزع كريستان تيلو التعادل في الدقيقة 20.



وأصبح رصيد أتلتيكو 67 نقطة، ليبتعد بفارق نقطة وحيدة عن الريال الثاني، ونقطتين عن برشلونة الثالث، ويشتعل الصراع على لقب الليجا، في الجولات الـ8 المتبقية، وفي المقابل، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 47 نقطة، في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد.