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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الفني لأرسنال: إصابة تيرني قد تبعده عن الفريق لنهاية الموسم

صدى البلد

قال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، إن إصابة لاعبه الإسكتلندي كيران تيرني في الركبة قد تبعده عن الفريق لنهاية الموسم.


وأصيب الظهير الأيسر لنادي أرسنال خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.


وأضاف أرتيتا، بعد الفوز على شيفيلد يونايتد، في تصريحات نقلتها الإذاعة الرسمية للدوري الإنجليزي "توك سبورت": "تيرني غائب عنا، ربما لنهاية الموسم".


وأشار إلى أن "تشاكا لعب اليوم في مركز الظهير الأيسر بدلًا من تيرني، لكنه كان يلعب دورًا محددًا"، متابعًا: "إننا بحاجة إلى خيارات مختلفة في هذا المركز، ويمكن أن يكون تشاكا جزءًا من تلك الخيارات".


وأكد أرتيتا: "كان لدى تشاكا الصفات الصحيحة لتحسين نفسه في هذا الدور، وإنه لمن دواعي سروري العمل معه، لأنك لو طلبت منه اللعب كمهاجم سيرحب بذلك، وسيبذل قصارى جهده".

 

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