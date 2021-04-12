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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رافاييل بينيتيز يطالب ليفربول باللعب بشراسة أمام الريال في غياب جماهير الريدز

صورة أرشيفية ـ رافاييل
صورة أرشيفية ـ رافاييل بينيتيز

قال الإسباني رافاييل بينيتيز، المدير الفني الأسبق لناديي ليفربول وريال المدريد، إن ليفربول يفتقد جماهيره بشدة، والتي لها تأثير كبير في مباريات الفريق، مطالبا الفريق بأن يكون أكثر شراسة أمام ريال مدريد في مباراة العودة من الدور الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.


ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية، عن المدير الفني الإسباني قوله: "سيتعين على ليفربول أن يلعب بشكل أكثر شراسة في أنفيلد، وبكثافة أكثر مما فعل لمدة 90 دقيقة في مدريد، ولسوء الحظ، لا يمكنهم الاعتماد على الجماهير التي تمنحهم هذا النبض الإضافي، ومن واقع خبرتي، فإن مشجعي أنفيلد هم عامل كبير في هذه الليالي الأوروبية وكانت بلا شك أحد أسباب نجاح الفريق فيها".


وأضاف بينيتيز: "نظرًا لطبيعة المرحلة الإقصائية، إذا سجلت هدفًا، فستعود لتوجد في المنافسة، حتى لو استغرق الأمر ساعة لتحقيقه، والمفتاح هو عدم الشعور بالتوتر الشديد، وعدم التعجل والاستمرار في التركيز، ومع وجود لاعبين جيدين، فالهدف سيأتي".


وخسر ليفربول أمام ريال مدريد في مباراة الذهاب من الدور الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-1، ويتعين على الريدز الفوز بهدفين نظيفين من أجل التأهل للدور النصف النهائي.
 

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