صحيفة: الحكومة الكويتية تسحب نصف مليار دينار من ودائعها

كشفت صحيفة القبس الكويتية، عن سحب الحكومة حوالي نصف مليار دينار من من ودائعها في البنوك المحلية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وذكرت الصحيفة أنه بذلك يتراجع بذلك إجمالي ودائعها من 7.9 مليارات دينار في ديسمبر 2020 إلى 7.4 مليارات في نهاية فبراير الماضي.

فيما أشارت إلى أن رصيد ودائع القطاع الخاص انخفضت أيضا خلال الفترة نفسها من 37.3 إلى 36.7 مليار دينار، بواقع 558 مليون دينار.

وبهذا يكون إجمالي الودائع في البنوك قد انخفض بقيمة تتجاوز المليار دينار، ليستقر عند 44.2 مليار دينار في فبراير الماضي، مقارنة مع 45.2 ملياراً في ديسمبر 2020.

وقال البنك المركزي الكويتي، إن ودائع القطاع المصرفي شهدت تراجعاً بنسبة 2.3% في أول شهرين من العام الحالي.

يأتي ذلك مع استمرار المحاولات الكويتية للسيطرة على ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد، عبر التلقيح وفرض الحظر الجزئي في البلاد.