موجز السوشيال.. لميس الحديدي تهاجم رمضان: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة .. و خالد الغندور يقرر الابتعاد عن مواقع التواصل
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها:
بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة
لهذا السبب.. خالد الغندور يقرر الابتعاد عن السوشيال ميديا.. شاهد
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