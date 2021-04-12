عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال.. لميس الحديدي تهاجم رمضان: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة .. و خالد الغندور يقرر الابتعاد عن مواقع التواصل

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها:
 

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

لهذا السبب.. خالد الغندور يقرر الابتعاد عن السوشيال ميديا.. شاهد

بسبب حقنة خطأ.. فيفي عبده داخل المستشفى لـ إجراء عملية جراحية | فيديو

رامز عقله طار يتصدر تريند تويتر.. والجمهور: هيبقي برنامج جامد


 

محمد رمضان لميس الحديدي فيفي عبدة خالد الغندور خالد الغندو عمرو أديب رامز عقله طار

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. قفزة جديدة في أعداد كورونا .. عمرو أديب يقاضي محمد رمضان.. كامل الوزير يعلن مواعيد عمل المترو الجديدة

اليابان تبدأ تطعيم فئة كبار السن ضد كورونا

حر ولا برد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بخصوص طقس أول أسبوع من رمضان

أخبار الفن.. فيفي عبده تجري عملية جراحية.. إصابة نيكول سابا وزوجها بفيروس كورونا

حقيقة ضلوع الولايات المتحدة في تفجير منشأة نطنز الإيرانية

الجرام يقترب من 800 جنيه.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-4-2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

يا أنا يا أنت .. عمرو أديب: سأقاضي محمد رمضان

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

حر ولا برد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بخصوص طقس أول أسبوع من رمضان

محمد رمضان يرد على عمرو أديب بمشهد من مسلسل نسر الصعيد

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد