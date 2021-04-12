موجز السوشيال.. لميس الحديدي تهاجم رمضان: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة .. و خالد الغندور يقرر الابتعاد عن مواقع التواصل

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بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

لهذا السبب.. خالد الغندور يقرر الابتعاد عن السوشيال ميديا.. شاهد

بسبب حقنة خطأ.. فيفي عبده داخل المستشفى لـ إجراء عملية جراحية | فيديو

رامز عقله طار يتصدر تريند تويتر.. والجمهور: هيبقي برنامج جامد





