قبل الشعور بالأعراض.. البنتاجون ينتج شريحة تحت الجلد تكشف وتعالج فيروس كورونا

ابتكر علماء "البنتاجون" الذين يعملون داخل وحدة سرية تم إنشاؤها في ذروة الحرب الباردة شريحة ميكروية يتم إدخالها تحت الجلد، والتي بدورها ستكتشف عدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، بالإضافة لفلتر ثوري يمكنه إزالة الفيروس من الدم عند ربطه بـ آلة غسيل الكلى.

يعمل الفريق في وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) منذ سنوات على منع الأوبئة والقضاء عليها، حيث يقيمون القضايا ويخرجون بحلول بارعة ، والتي تظهر في بعض الأحيان من رواية خيال علمي أكثر من كونها مختبر علمي.

وقد صرحوا خلال لقاء تليفزيوني لهم إن إحدى اختراعاتهم الأخيرة كانت رقاقة صغيرة تكتشف عدوى COVID في الفرد قبل أن يتفشى.

من المؤكد أن الشريحة الدقيقة ستثير مخاوف البعض بشأن قيام وكالة حكومية بزرع شريحة إلكترونية في مواطن، وقال المسؤولون الذين تحدثوا إلى فريق برنامج 60 دقيقة إن البنتاجون لا يتطلع إلى تتبع كل تحركاتك.

لم يتم تقديم شرح أكثر تفصيلاً، وقد أظهر الكولونيل المتقاعد "مات هيبورن" ، طبيب الأمراض المعدية بالجيش الذي يقود استجابة داربا للوباء ، لفريق 60 دقيقة هلامًا يشبه الأنسجة ، مصممًا لاختبار دمك باستمرار.



ويشرح :"أنت تضعه تحت جلدك وما يخبرك ذلك هو أن هناك تفاعلات كيميائية تحدث داخل الجسم ، وهذه الإشارة تعني أنك ستظهر لك الأعراض غدًا".

وقال إنهم استمروا في السعي والكفاح من أجل وقف انتشار الفيروس على متن السفينة يو إس إس ثيودور روزفلت ، حيث ثبتت إصابة 1271 من أفراد الطاقم بفيروس كورونا.

اختراع آخر لفريق هيبورن هو مرشح يتم وضعه على جهاز غسيل الكلى ويزيل الفيروس من الدم، وقد تم تقديم العلاج التجريبي لمدة أربعة أيام إلى "المريض 16" ، وهو زوج عسكري ، كان في وحدة العناية المركزة مصابًا بفشل عضوي وصدمة إنتانية.

قال هيبورن: "أنت تمر بها ، وتخرج الفيروس ، وتعيد الدم مرة أخرى"، وفي غضون أيام ، تعافى المريض 16 تمامًا.

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام المرشح في حالات الطوارئ ، وقد تم استخدامه لعلاج ما يقرب من 300 مريض في حالة حرجة.

كما تقوم وكالة أخرى في البنتاجون ، وهي معهد علم الأمراض المشترك ، بدراسة عينات الأنسجة من الجنود والبحارة المصابين بمسببات الأمراض من جميع أنحاء العالم.