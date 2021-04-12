حدث ليلا.. قفزة جديدة في أعداد كورونا .. عمرو أديب يقاضي محمد رمضان.. كامل الوزير يعلن مواعيد عمل المترو الجديدة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:



السيسي يودع الرئيس التونسي قيس سعيد بعد انتهاء زيارته لمصر برسالة مؤثرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أنه كان حريصا على توديع الرئيس التونسي قيس سعيد عقب زيارته إلى مصر اليوم .



دار الإفتاء: الثلاثاء أول أيام شهر رمضان لعام 1442 هجرية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن أن غدا الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان لعام 1442هـ، الموافق 13 إبريل لعام 2021م، وأن غداً الاثنين هو المتمم لشهر شعبان لعام 1442هـ ، الموافق 12 إبريل 2021م.

الصحة: تسجيل 812 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و40 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 445 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 159499 حالة حتى اليوم.

كامل الوزير يعلن مواعيد عمل المترو في رمضان

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، مواعيد عمل خطوط المترو خلال شهر رمضان.

يا أنا يا أنت .. عمرو أديب: سأقاضي محمد رمضان

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على الفنان محمد رمضان بعد تجاوزه الأخير ضده، معلناً أنه قرر رفع قضية من خلال المحامي الخاص به طارق جميل سعيد لمقاضاة محمد رمضان في هذه التجاوزات.



بسبب حقنة خطأ.. فيفي عبده داخل المستشفى لـ إجراء عملية جراحية | فيديو

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو لها من داخل المستشفى استعدادا لإجراء عملية جراحية، وذلك بسبب حقنة خطأ، وطالبت من جمهورها الدعاء.

بعد طرح إعلان برنامجه الجديد.. الجمهور يطارد رامز جلال

تصدر الفنان رامز جلال، تريند “تويتر” بعد طرح إعلان برنامجه الجديد الذي يحمل اسم “رامز عقله طار” والذي سيعرض في شهر رمضان المبارك ٢٠٢١.

محمد رمضان : جمهوري لا حصر له مقارنة بأي نجم في مصر

قال الفنان محمد رمضان، إن جمهوره عريق، معقباً : أنا جمهوري بفضل الله لا حصر له مقارنة بأي نجم في مصر، والمتربصين بيا أكبر من أكبر جمهور لأي فنان"، مضيفاً أن كل فنان أدرى بجمهوره.

إصابة نيكول سابا وزوجها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة نيكول سابا، عن إصابتها وزوجها الفنان يوسف الخال بفيروس كورونا، وكان نشر برنامج "ع غير الكوكب" عبر "تويتر" خبر الإصابة لتشارك نيكول سابا التغريدة عبر حسابها الرسمي معلقة: "حمدا لله على كل شئ".



بعد أزمة محمد رمضان .. عمرو أديب يتصدر تريند تويتر

تصدر الإعلامي عمرو أديب، تريند “تويتر” خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أزمته مع الفنان محمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية.



تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، تفاصيل حالته الصحية بعد سقوطه مغشيا عليه يوم الأحد الماضي أمام باب منزله، مضيفا أنه دخل إلى العناية المركزة بعد إصابته بمرضي السكر والضغط.