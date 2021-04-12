عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حدث ليلا.. قفزة جديدة في أعداد كورونا .. عمرو أديب يقاضي محمد رمضان.. كامل الوزير يعلن مواعيد عمل المترو الجديدة

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:
 

السيسي يودع الرئيس التونسي قيس سعيد بعد انتهاء زيارته لمصر برسالة مؤثرة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أنه كان حريصا على توديع الرئيس التونسي قيس سعيد عقب زيارته إلى مصر اليوم .


دار الإفتاء:  الثلاثاء أول أيام شهر رمضان لعام 1442 هجرية
أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن  أن غدا الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان لعام 1442هـ، الموافق 13 إبريل لعام 2021م، وأن غداً الاثنين هو المتمم لشهر شعبان لعام 1442هـ ، الموافق 12 إبريل 2021م. 

الصحة: تسجيل 812 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و40 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج  445 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 159499 حالة حتى اليوم.

كامل الوزير يعلن مواعيد عمل المترو في رمضان
كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، مواعيد عمل خطوط المترو خلال شهر رمضان.

يا أنا يا أنت .. عمرو أديب: سأقاضي محمد رمضان

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على الفنان محمد رمضان بعد تجاوزه الأخير ضده، معلناً أنه قرر رفع قضية من خلال المحامي الخاص به طارق جميل سعيد لمقاضاة محمد رمضان في هذه التجاوزات.


بسبب حقنة خطأ.. فيفي عبده داخل المستشفى لـ إجراء عملية جراحية | فيديو

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو لها من داخل المستشفى استعدادا لإجراء عملية جراحية، وذلك بسبب حقنة  خطأ، وطالبت من جمهورها الدعاء.

بعد طرح إعلان برنامجه الجديد.. الجمهور يطارد رامز جلال

تصدر الفنان رامز جلال، تريند “تويتر” بعد طرح إعلان برنامجه الجديد الذي يحمل اسم “رامز عقله طار” والذي سيعرض في شهر رمضان المبارك ٢٠٢١.

محمد رمضان : جمهوري لا حصر له مقارنة بأي نجم في مصر

قال الفنان محمد رمضان، إن جمهوره عريق، معقباً : أنا جمهوري بفضل الله لا حصر له مقارنة بأي نجم في مصر، والمتربصين بيا أكبر من أكبر جمهور لأي فنان"، مضيفاً أن كل فنان أدرى بجمهوره.

 

إصابة نيكول سابا وزوجها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة  نيكول سابا، عن إصابتها وزوجها الفنان يوسف الخال بفيروس كورونا، وكان نشر برنامج "ع غير الكوكب" عبر "تويتر" خبر  الإصابة لتشارك نيكول سابا التغريدة عبر حسابها الرسمي معلقة: "حمدا لله على كل شئ".
 

بعد أزمة محمد رمضان .. عمرو أديب يتصدر تريند تويتر

تصدر الإعلامي عمرو أديب، تريند “تويتر” خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أزمته مع الفنان محمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية.


تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه
كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، تفاصيل حالته الصحية بعد سقوطه مغشيا عليه يوم الأحد الماضي أمام باب منزله، مضيفا أنه دخل إلى العناية المركزة بعد إصابته بمرضي السكر والضغط.

 

 

 

 

 

أزمة فيروس كورونا كورونا فى مصر كامل الوزير المترو عمرو أديب ومحمد رمضان السيسي

موضوعات متعلقة

حدث ليلا.. إتهام جديد لـ حاكم نيويورك بالتحرش .. الأجهزة الأمنية تضبط مالك العقار المنهار في جسر السويس

حدث ليلا .. الكاف يوجه رسالة مهمة لـ محمد صلاح .. والوسط الفني يشتعل بسبب هند صبري

حدث ليلا .. أسترازينيكا تعدل نسبة فاعلية لقاحها .. خاص: الزمالك يكشف حقيقة عدم التجديد لـ ساسي

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. قفزة جديدة في أعداد كورونا .. عمرو أديب يقاضي محمد رمضان.. كامل الوزير يعلن مواعيد عمل المترو الجديدة

اليابان تبدأ تطعيم فئة كبار السن ضد كورونا

حر ولا برد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بخصوص طقس أول أسبوع من رمضان

أخبار الفن.. فيفي عبده تجري عملية جراحية.. إصابة نيكول سابا وزوجها بفيروس كورونا

حقيقة ضلوع الولايات المتحدة في تفجير منشأة نطنز الإيرانية

الجرام يقترب من 800 جنيه.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-4-2020

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

يا أنا يا أنت .. عمرو أديب: سأقاضي محمد رمضان

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

حر ولا برد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بخصوص طقس أول أسبوع من رمضان

محمد رمضان يرد على عمرو أديب بمشهد من مسلسل نسر الصعيد

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

ads

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد