الصحف الإماراتية.. ليبيا تطلق حملة التلقيح ضد كورونا.. ترامب يسب زعيم الجمهوريين بالكونجرس.. دواء جديد يمنح أمل علاج كورونا

الصحف الإماراتية:

*رئيس الحكومة الليبية يطلق حملة التلقيح ضد كورونا

*دواء جديدة ينجح في مواجهة كورونا

*ترامب يوجه السباب إلى زعيم الجمهوريين بالكونجرس



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات في المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات كانت وما زالت وستبقى رائدة في عمل الخير، لأن هذه الدولة بنيت على الخير، وسر ازدهارها هو حبها للخير لجميع الشعوب، وأن بلادنا محفوظة بهذا الخير الذي تقدمه.

فيما أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية، من خلال صاروخين باليستيين وطائرات مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

ومن مصر، أهدى شيخ الأزهر الشريف، الإمام الأكبر أحمد الطيب، الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله بمشيخة الأزهر الشريف، نسخة من «وثيقة الأخوة الإنسانية»، التي وقعها مع بابا الكنيسة الكاثوليكية فرنسيس الثاني.

ومن ليبيا، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الليبية، أمس، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس «كورونا»، أن التوسع في إعطاء الجرعة الأولى للقاح «كورونا»، وإرجاء الثانية يأتي في ضوء الحرص على إعطاء الجرعة الأولى لأكبر عدد من أفراد المجتمع، وبخاصة الذين لديهم مخاطر أعلى، فيما بدأت ليبيا حملة التطعيم، حيث دشنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتلقي الجرعة الأولى، في وقت تواصل دول عربية أخرى تلقي شحنات من اللقاح.

وفي الأردن، زار الملك عبد الله الثاني ملك الأردن يرافقه ولي عهده والأمير حسن والأمير فيصل والأمير علي والأمير حمزة والأمير هاشم والأمير راشد الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة.

ودوليا، هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرة جديدة زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، شاتما إياه خلال مؤتمر لمانحي الحزب.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أكد مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، أن لبنان لا يمكنه إخراج نفسه من أزمته الاقتصادية من دون حكومة جديدة لتغيير البلاد وإطلاق إصلاحات متعثرة منذ فترة طويلة، في وقت أعرب البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، عن خشيته من أن يكون تعطيل تشكيل الحكومة يهدف إلى دفع اللبنانيين للقبول بتسوية ما، مؤكداً أن «لا تدقيق جنائياً قبل تأليف حكومة في لبنان».

ودوليا، أعلنت روسيا عن التوصل إلى دواء مزدوج الاستخدام للوقاية من فيروس كورونا وعلاجه، فيما تحولت منطقة جبل طارق إلى واحة أمان بعد اكتمال تلقيح جميع سكانها.

كما طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بضرورة الوصول إلى منشأ فيروس كورونا المستجد، منتقداً ما وصفه بـ«عدم تعاون» الصين مع خبراء منظمة الصحة العالمية في هذه القضية.

ومن صحيفة الاتحاد، أعلنت شرطة مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، إصابة أربعة أشخاص في إطلاق نار، من بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين فقط.