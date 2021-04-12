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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرقاش: الأردن صاحبة مسيرة قوية تقف أمام رياح عاتية

أنور قرقاش
أنور قرقاش

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الإثنين، أن مسيرة الأردن منذ نشأته تتسم بالعقلانية والاستقرار.

وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر: "القارئ للتاريخ السياسي للعالم العربي وظهور الدول الوطنية عقب الحرب العالمية الأولى يثمّن ويقدر مئوية الأردن الشقيق وعرشه الهاشمي".

وأضاف: "مسيرة عقلانية تنشد الاستقرار والتنمية في مواجهة رياح إقليمية عاتية".


واختتم حديثه قائلا: "نبارك للأردن وقيادته وشعبه مئوية التأسيس".

يأتي ذلك بمناسبة احتفال المملكة الأردنية الهاشمية بمرور مئة عام على تأسيس المملكة. 

 

مئوية الأردن أنور قرقاش الأردن والإمارات العاهل الأردني وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي

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